Юбилейное заседание Дискуссионного клуба «Крепкий орешек»

На 15-м юбилейном заседании Дискуссионного клуба «Крепкий орешек», который состоится в агентстве УНИАН в рамках работы Лаборатории «Сделай себя сам» 7 июля, будут обсуждать «Жизненные цели» персонала компании.

Что такое жизненная цель человека?

Угрожает ли компании работник, который в ее стенах не реализовывает свою жизненную цель?

Стоит ли определять персоналу свою цель?

Выгодно ли украинским компаниям держать сознательных работников?

Оксана ВИШНЕВСКАЯ, эксперт по жизненным целям, и Константин КОПТЕЛОВ, специалист по личной эффективности, будут пытаться расколоть крепкие орешки участников – трудные вопросы.

Модератор дискуссии – известный бизнес-тренер, основатель и владелец Студии управления временами BogushTime Людмила БОГУШ.

Дата: 7 июля 2011 г.

Время: 18.30-20.30.

Место: г. Киев, ул. Крещатик, 4, конференц-зал УНИАН.

Если вы хотите стать слушателем, детали и вопросы оплаты – по телефонам: +38 (066) 716-79-87, 044 223 24 93 или посылайте запрос на e-mail: pr@bogushtime.com. Контактное лицо – Юлия БОЙКО.