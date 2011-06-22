Совет Европы заявил о своей поддержке Украины
16:03, 22 июня 2011Политика
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dpa - о визите Януковича в Страсбург
Руководство Совета Европы заверило украинское руководство в своей поддержке, сообщает со ссылкой на агентство dpa русская служба BBC.
В ходе визита в Страсбург президент Украины Виктор Янукович встретился с председателем ПАСЕ Мевлютом Чавушоглу и генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом.
Выступая с речью перед депутатами ПАСЕ, Янукович подчеркнул, что европейская интеграция является приоритетом для Украины.
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