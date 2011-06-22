Совет Европы заявил о своей поддержке Украины

16:03, 22 июня 2011
Политика
1657 0

dpa - о визите Януковича в Страсбург

Руководство Совета Европы заверило украинское руководство в своей поддержке, сообщает со ссылкой на агентство dpa русская служба BBC.

В ходе визита в Страсбург президент Украины Виктор Янукович встретился с председателем ПАСЕ Мевлютом Чавушоглу и генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом.

Выступая с речью перед депутатами ПАСЕ, Янукович подчеркнул, что европейская интеграция является приоритетом для Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter