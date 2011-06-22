Доцент установил студентам таксу, старосте - скидка

В Тернополе правоохранительные органы задержали доцента одного из высших учебных заведений за вымогательство и получение взятки.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, преподаватель поставил условие группе первокурсников, что за успешную сдачу экзамена каждый из них должен заплатить по 300 грн., а староста – 100 грн.

На эти условия согласились 14 студентов, которые заплатили в целом 4,2 тыс. грн. Остальные студенты, которые не заплатили денег, в этот день экзамен не сдали.

За получении взятки в отношении преподавателя прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.