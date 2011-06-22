Следователь удивлен, что Тимошенко отказалась от адвоката-профессионала

Следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины Александр НЕЧВОГЛОД удовлетворил ходатайство лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО о допуске к участию по уголовным делам в качестве ее защитников - специалистов в области права - народных депутатов Сергея САСА и Сергея ВЛАСЕНКО.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры.

25 июня судом установлен конечный срок ознакомления Ю.ТИМОШЕНКО с материалами уголовного дела по обвинению ее в злоупотреблении служебным положением и нецелевом использовании бюджетных средств, предусмотренных Киотским протоколом, и при закупке автомобилей «Опель Комбо».

Как говорится в сообщении, Ю.ТИМОШЕНКО «почему-то отказалась от профессиональных адвокатских услуг Богдана ФЕРЕНЦА и вчера обратилась к следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины А.НЕЧВОГЛОДУ с ходатайствами о допуске к участию по уголовным делам в качестве ее защитников - специалистов в области права - народных депутатов С.САСА и С.ВЛАСЕНКО. Следователь пошел навстречу и удовлетворил очередные ходатайства. Таким образом, вновь очевидны новые попытки затягивания Ю.ТИМОШЕНКО процесса ознакомления с материалами досудебного следствия».