Тимошенко подала в Европейский суд по правам человека

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО обратилась в Европейский Суд по правам человека относительно неправомерности возбуждения против нее уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня во время брифинга в Киеве.

«Мы уже подали ходатайство в Европейский Суд по правам человека, где мы изложили свое виденье и полностью обосновали наличие политического преследования в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила надежду, что для Европейского суда будет достаточно всех предоставленных экспертных оценок для принятия справедливого решения.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что в качестве материалов Европейскому суду будут предоставлены результаты аудита, проведенного юридической компанией Covington & Burling LLP и аудиторской фирмой BDO. Она напомнила, что в данных этого аудита четко указывается, что никаких нарушений при использовании средств Киотского протокола и при закупке автомобилей скорой помощи не было.

Лидер партии «Батькивщина» выразила надежду, что европейские страны и Европейский суд по правам человека будут учитывать не позицию «продажных судов ЯНУКОВИЧА», а авторитетное мнение международных компаний.

Ю.ТИМОШЕНКО также добавила, что представители этих двух компаний будут привлечены к судебному процессу в Европейском суде в качестве защитников.

В свою очередь защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО отметил, что соответствующее ходатайство было подано в Европейский суд 21 июня. «Мы приводим ряд примеров, которые свидетельствуют о политической подпочве возбужденных против Юлии ТИМОШЕНКО уголовных дел», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, в ходатайстве также содержится ссылка на прецедентное решение Европейского суда относительно одного из болгарских политиков. «По этому делу Европейский суд четко определился, что это политическая деятельность, которая не может укладываться в уголовные процедуры», - сказал он.

С.ВЛАСЕНКО также добавил, что в ходатайстве речь идет о необоснованности задержания Ю.ТИМОШЕНКО 24 мая и неправомерности возбуждения против нее уголовных дел.

С.ВЛАСЕНКО подчеркнул, что также было подано ходатайство в Евросуд с просьбой рассмотреть иск Ю.ТИМОШЕНКО в безотлагательном режиме.

По его словам, таким образом, иск может быть рассмотрен в любой срок.

Защитник также напомнил, что решение Евросуда не является факультативным и Украина вынуждена будет его выполнять.

С.ВЛАСЕНКО добавил, что команда Ю.ТИМОШЕНКО прошла все стадии судебной защиты в Украине, в частности, это Печерский районный суд Киева и апелляционный суд. «Мы использовали все формы судебной защиты в Украине и поэтому обратились в Европейский суд», - добавил он.