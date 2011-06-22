Азаров уволит чиновника, который тоже захотел ездить на дорогом авто

Представители всех органов власти Украины продолжат работать в режиме жесткой экономии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду, 22 июня, сказал премьер-министр Украины на заседании Кабинета министров.

«Режим жесткой экономии для органов власти мы выдержали, и ничего, работаем, и будем выдерживать дальше», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он сообщил, что на днях Госказначейство остановило платежное поручение Киевского центра занятости по предоставлению достаточно дорогого легкового автомобиля.

«Я одобрил действия казначейства, и кроме этого думаю, что министерство труда расстанется с руководителем, который позволил себе забыть о поручении премьер-министра даже не мечтать о приобретении персонального автотранспорта, пока мы не решили самые острые проблемы людей. Ответственность за соблюдение режима жесткой экономии никто не отменял», - заявил Н.АЗАРОВ.

Напомним, что по данным прессы, в автопарке Кабмина за премьер-министром Азаровым закреплены два "Мерседеса". В кортеже премьера - 10 автомобилей.

Всего в ведомстве Николая Азарова СМИ насчитали 198 авто. Есть даже несколько раритетных: ЗИЛ-114 (советская легковушка представительского клас