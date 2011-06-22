От Януковича требуют суда на Тимошенко в прямом эфире

Народный комитет защиты Украины требует от властей обеспечения публичности, открытости, объективности и беспристрастия в проведении судебного процесса над лидером партии «Батькивщина» Юлией ТИМОШЕНКО.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении НКЗУ, «режим ЯНУКОВИЧА после полного экономического провала, вызванного непрофессионализмом, чтобы отвлечь внимание от социальных проблем, решил пойти на уничтожение выдающегося государственного деятеля, лидера оппозиции. Для этого в стране начались репрессии против политических оппонентов власти. Кульминацией этого плана должна стать расправа над главным оппонентом ЯНУКОВИЧА – председателем партии «Батькивщина» Юлией ТИМОШЕНКО».

«Власть намерена провести судилище над женщиной, которая не дает бесконтрольно разворовывать богатства страны, сдавать национальные интересы, обогащаться на обнищании простых граждан. Судебный процесс над Юлией ТИМОШЕНКО должен отстранить ее от активной политической деятельности, искоренить альтернативу общественного развития и обеспечить, таким образом, многолетнее господство в Украине антинародных, промосковских кланов», - говорится в заявлении.

В связи с этим Народный комитет защиты Украины требует от властей обеспечения публичности, открытости, объективности и беспристрастия в проведении судебного процесса над Ю.ТИМОШЕНКО. К суду над лидером партии «Батькивщина» должны быть допущены представители средств массовой информации и общественности.

«Мы убеждены, что, учитывая общественный резонанс этого события, судебный процесс должен транслироваться в прямом эфире на Первом национальном телеканале», - отмечают в НКЗУ.

В случае невыполнения этих требований власть еще раз докажет, что «этот судебный процесс не имеет ничего общего с законностью и справедливостью, а является политической расправой над оппозицией. Всю ответственность за этот фарс мы возлагаем персонально на Виктора ЯНУКОВИЧА, который, согласно прошлогодней судебной реформе, стал главным прокурором и судьей страны», - подчеркивают в Народном комитете защиты Украины.