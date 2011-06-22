Огрызко: дискуссии о Таможенном союзе лишены смысла

Политические дискуссии вокруг целесообразности вступления Украины в Таможенный союз лишены какого-либо смысла, убежден экс-министр иностранных дел, заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина», эксперт Центра социально-экономических инициатив Владимир ОГРЫЗКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», по его словам, в сложившейся ситуации «Украина должна действовать исключительно на прагматичных принципах и двигаться в ту сторону, где сформированы лучшие условия для украинского бизнеса и где наше государство может извлечь максимальную выгоду».

«Переговоры по созданию Зоны свободной торговли с Европейским Союзом продвигаются успешно - это задекларированная Украиной стратегическая цель. Следовательно, следует двигаться именно в этом направлении без какой-либо политизации процесса, - убежден В.ОГРЫЗКО. - Тогда как рассмотрение вопроса, который нам навязывается извне, о присоединении Украины к Таможенному союзу стоит вообще отложить на неопределенное будущее. Подумайте, Российская Федерация, как главный промоутер этого объединения, до сих пор даже не вступила во Всемирную торговую организацию. О каком таможенном союзе можно вообще говорить. Или, может, нам выйти из ВТО?».

По мнению В.ОГРЫЗКО, вступление России в ВТО, хотя перспективы такого развития событий, исходя из сегодняшних реалий, являются достаточно далекими, существенно прояснит стратегические основы существования Таможенного союза как такового, потому что покажет, каким образом Российская Федерация будет решать комплекс проблем, связанных с необходимостью установления таможенных границ с членами Таможенного союза, которые не являются членами ВТО.

«Только после этого Украина сможет задуматься над вопросом о тех или других вариантах на основе принципов ВТО, и никак иначе. Но до тех пор Украина в полной мере почувствует преимущества реальной евроинтеграции, потому что подписание Соглашения об ассоциации, составной частью которого является соглашение о зоне свободной торговли, не за горами. Следовательно, все разговоры по поводу присоединения Украины к Таможенному союзу отдают откровенным политиканством, за которым стоит что угодно, кроме трезвой защиты национальных экономических интересов Украины», - подчеркнул В.ОГРЫЗКО.