Заседание ЦИК покинули представители оппозиции

Заседание Центральной избирательной комиссии прекращено из-за отсутствия кворума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ после того, как заседание покинули заместитель председателя комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, Анатолий ПИСАРЕНКО, Игорь ЖИДЕНКО и Юлия ШВЕЦ в знак протеста против незаконного рассмотрения в коллегиальном режиме вопроса о закреплении членов ЦИК за регионами Украины.

Заседание проходило при участии 13 членов ЦИК, заместитель председателя комиссии Андрей МАГЕРА и член ЦИК Валерий ШЕЛУДЬКО отсутствовали по уважительной причине.

После того, как четверо членов ЦИК покинули заседание, кворума для принятия решения не осталось.

«Я лично не ощущаю никакой своей вины и моральной ответственности за то, что произошло. Мне жаль, что это происходит, надеюсь, что мы найдем согласие», - сказал председатель ЦИК В.ШАПОВАЛ.