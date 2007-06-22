Заседание ЦИК покинули представители оппозиции
16:56, 22 июня 2007Политика
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Заседание Центральной избирательной комиссии прекращено из-за отсутствия кворума.
|Владимир ШАПОВАЛ
Заседание проходило при участии 13 членов ЦИК, заместитель председателя комиссии Андрей МАГЕРА и член ЦИК Валерий ШЕЛУДЬКО отсутствовали по уважительной причине.
После того, как четверо членов ЦИК покинули заседание, кворума для принятия решения не осталось.
«Я лично не ощущаю никакой своей вины и моральной ответственности за то, что произошло. Мне жаль, что это происходит, надеюсь, что мы найдем согласие», - сказал председатель ЦИК В.ШАПОВАЛ.
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