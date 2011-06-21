МИД не комментирует слова Лукашенко про «Украину на коротком поводке»

МИД Украины не комментирует высказывание Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО о том, что Украина не хочет вступать в Таможенный союз, поскольку Запад и США держат ее «на коротком поводке».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Каждый имеет право выражать свои мнения. Мы уже неоднократно говорили о нашей позиции, которая касается того, что для нас главным приоритетом является вопрос европейской интеграции, создание всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС», - сказал А.ДИКУСАРОВ, добавив, что свою позицию относительно Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана официальный Киев уже также выражал.

Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО заявил об отсутствии оснований рассчитывать на присоединение Украины к Таможенному союзу Беларуси, Казахстана и России.

"Но надежда всегда умирает последней. Мы все же хотели бы видеть Украину в Таможенном союзе", - сказал А.ЛУКАШЕНКО, добавив, что по этому вопросу мнение белорусской стороны совпадает с позицией руководства России.

Глава Белорусского государства отметил, что в решении вопроса о присоединении Украины к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству есть ряд объективных и субъективных факторов. По его мнению, прежнее руководство Украины "очень далеко отвело страну от постсоветских интеграционных процессов", к тому же Запад и Америка "держат Украину, можно сказать, на коротком поводке".

"Украина сейчас придерживается политики зоны свободной торговли. Но Россия правильно ставит вопрос: а как же ВТО? Если обнулить пошлины по некоторым товарам, то через Украину, как через черную дыру, в Россию и к нам могут пойти товары из ЕС, с запада, и разрушить экономическую стабильность", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, в связи с этим Беларусь подчеркивает необходимость введения группы изъятий из режима зоны свободной торговли, который будет формироваться в СНГ, включая Украину.