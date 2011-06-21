Янукович в ПАСЕ перепутал демократию с бюрократией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ оговорился в ПАСЕ, назвав демократической коррупционную систему в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, говоря о регуляторной политике, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сейчас в Украине происходит значительное сокращение разрешительной системы для бизнеса.

«Без преувеличения я скажу, что это революционный подход, он очень болезненный, потому что на этой разрешительной системе сидела большая бюрократическая система на всех уровнях», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. «И эта демократическая система, коррупционная, она строилась годами, десятилетиями», - добавил он.