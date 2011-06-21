Российский бизнес в Украине ведет себя как оккупант и вводит рабство?

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что российский бизнес относится к украинским предприятиям, как оккупант, и вводит рабство на предприятиях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», в этом контексте В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил необходимость привлечь правоохранительные органы для проверки законности приобретения российскими инвесторами непосредственно одного из украинских заводов, а также других отечественных предприятий, на которых владельцы нарушают трудовые права граждан и не выполняют взятые на себя обязательства.

Общаясь с работниками отмеченного завода, который находится на грани закрытия, а зарплата работникам в последний раз выплачивалась в феврале этого года, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал: «Такая ситуация является недопустимой. Власть должна немедленно вмешаться в ситуацию на предприятии и, прежде всего, защитить интересы работников и их семей».

«Необходимо возбудить уголовное дело по поводу невыплаты заработной платы на предприятии и не допускать такой ситуации, чтобы долги предприятия были больше стоимости», - отметил председатель политсовета «Нашей Украины».

Как отмечают в «Нашей Украине», уникальный по своему оборудованию завод, который в 2007 году был продан российским инвесторам, - не единственное предприятие, которое очутилось в похожей ситуации. Такая же судьба постигла большинство других предприятий, которые перешли в собственность российского бизнеса. «Часто российский бизнес относится к украинским предприятиям, как оккупант, и вводит фактическое рабство для наших людей. Выжав из предприятия имеющиеся ресурсы, российские инвесторы теряют к нему интерес, оставляя людей без зарплаты и без работы, а украинские города - без бюджетобразующих предприятий. Именно нынешняя власть ответственна за такое положение дел», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, российский капитал приходит в Украину преимущественно через компании, зарегистрированные на Кипре, Виргинских островах и других офшорах, где и оседают все прибыли, заработанные предприятием. При этом владельцы предприятий не спешат выполнять взятые на себя обязательства и не заинтересованы вкладывать средства в обновление производственных фондов предприятия.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул: «Эта проблема требует решения на государственном уровне. Власть должна более ответственно подходить к процессу приватизации предприятий, избегая их передачи в собственность непрозрачным структурам. Ведь из-за легкомысленности при передаче украинских предприятий компаниям, зарегистрированным в офшорных зонах, государство несет серьезные убытки, а работники страдают от нарушения их трудовых прав».

«Учитывая заинтересованность российских компаний в приватизации украинских предприятий, которые работают в энергетической отрасли, авиа- и судостроении, Украина рискует остаться без важных стратегических предприятий, а люди - без рабочих мест, если власть и впредь будет допускать откровенный произвол новых владельцев на приватизированных объектах», - добавил он.

«В случае, когда инвесторы не желают выполнять взятые на себя обязательства перед государством и гражданами, и при этом выводят из страны заработанные средства за границу, нужно рассмотреть возможность возвращения предприятия в собственность государства или найти нового инвестора, который обеспечит эффективную работу. Кроме того, учитывая уникальность предприятия, правительство должно обеспечить ему государственную поддержку и заказ», - убежден В.НАЛИВАЙЧЕНКО. «Для украинских работников должны быть обеспечены европейские условия труда и достойная оплата», - отметил он.

Сегодня В.НАЛИВАЙЧЕНКО в рамках кампании «Власть – под контроль!» находится в Черниговской и Сумской областях. В Прилуках он встретился с представителями профсоюза ЧАО «Прилукский завод Белкозин», а в Сумах встретится с активистами коллективов и независимого профсоюза работников ОАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе» и предприятий Шостки и Конотопа.