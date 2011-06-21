Кивалов боится за жизнь капитана милиции, который его прослушивал

Приморский районный суд Одессы дал санкцию на арест капитана милиции Н., организовавшего незаконную прослушку мобильного телефона народного депутата Украины, председателя парламентского Комитета по вопросам правосудия Сергея КИВАЛОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.КИВАЛОВА, следователь прокуратуры Одесской области по особо важным делам, с согласия в.о. прокурора области, обратился в суд за санкцией на арест милиционера, поскольку у него есть основания считать, что капитан, начальник одного из секторов ГУ МВД Украины в Одесской области, находясь на свободе, может продолжать преступные действия, лично или через знакомых оказывать давление на свидетелей, мешать установлению истины по делу и скрыться от органов досудебного следствия и суда.

Суд счел аргументы прокуратуры достаточными и вынес решение о взятии капитана Н. под стражу.

В свою очередь, С.КИВАЛОВ заявил: «Кроме того, не исключена возможность физического устранения капитана Н., поскольку он – фигура не самостоятельная и, организовывая незаконную прослушку высокого должностного лица, действовал явно по чьему-то приказу. Следствие, надеюсь, установит: кто именно отдал милиционеру – исполнителю преступный приказ».

Кроме того, С.КИВАЛОВ, комментируя заявление Отдела связей с общественностью УМВД Украины в Одесской области, в котором говорилось, что сотрудник спецподразделения милиции, «оказывается», не лично прослушивал его разговоры, заявил: «Из официального сообщения ОСО милиции одесской области я с удивлением узнал, что незаконные действия капитана «выявлены в ходе плановой проверки». Наверное, их «плановая проверка» просто совпала по времени с моим заявлением в прокуратуру. Смущает также и формулировка причин увольнения милиционера. Я не знаю, что написано в приказе об увольнении, но в сообщении ОСО указываются «отрицательные мотивы». Я, как юрист, не знаю таких оснований для увольнения. А за незаконные действия, совершенные капитаном, предусмотрена иная ответственность. И это – не «увольнение по отрицательным мотивам».

Также в сообщении подчеркивается, что народный депутат, официально признанный потерпевшим по «делу о незаконной прослушке, намерен довести дело до конца, не оставив в нем ни одного «неизвестного».

Как сообщал УНИАН, 16 июня Отдел связей с общественностью УМВД Украины в Одесской области распространил сообщение, что сотрудник спецподразделения милиции не прослушивал разговоры С.КИВАЛОВА.

ОСО облуправления милиции официально подтвердил факт «превышения служебных полномочий и грубого вмешательства в личную жизнь граждан со стороны работника спецподразделения милиции», а также «незаконное получение им информации об абонентах мобильной связи, которые не имели никакого отношения к объекту отработки». «Капитан милиции при проведении специальных мероприятий незаконно получал информацию об абонентах мобильной связи, которые не имели никакого отношения к объекту отработки», - говорится в сообщении. Однако, отметили в ОСО, «сотрудник спецподразделения милиции сам не прослушивал указанных абонентов, так как для него это было технически невозможным, а только получал информацию, с какими абонентами они разговаривали в определенный промежуток времени».

В облуправлении милиции также констатировали, что еще «27 апреля по результатам служебного расследования этот капитан милиции был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам».

Ранее прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Управления УМВД Украины в области, который инициировал и получил разрешение на прослушивание мобильного телефона С.КИВАЛОВА. Согласно сведениям пресс-службы народного депутата, офицер милиции обратился в суд за санкцией на прослушивание, отслеживая действия преступницы из Одесской области, но телефон указал не ее, а С.КИВАЛОВА. Заказчик прослушки мобильного телефона депутата пока не установлен.