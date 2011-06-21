СМИ: Янукович оказался не таким пророссийским, как казалось

08:05, 21 июня 2011
Политика
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О графике сотрудничества с НАТО

Президент Украины Виктор Янукович взял курс на сближение с НАТО несмотря на объявленный им внеблоковый статус страны, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на некий "закрытый документ" с графиком украинско-натовских мероприятий на 2011 год.

Речь идет о графике мероприятий по сотрудничеству в рамках комиссии НАТО - Украина на 2011 год. Первая версия документа была одобрена сторонами 23 февраля 2011 года - за день до того, как Кабмин Азарова утвердил "Годовую программу сотрудничества Украина—НАТО" (ее детали не разглашались). 23 мая в график были внесены изменения.

Виктор Янукович наращивает сотрудничество с альянсом еще активнее, чем Ющенко, констатирует издание: всего на этот год запланировано 64 мероприятия.

Из документа следует, что украинские власти и представители НАТО "за закрытыми дверями" обсуждают весьма чувствительные для Москвы вопросы: безопасность в Черноморском регионе и будущее дислоцированного в Крыму Черноморского флота РФ, ПРО, приднестровское урегулирование, энергетическую и экономическую безопасность Украины, реформирование ее разведструктур. В плане значится "даже" такой пункт, как обсуждение внешнеполитической стратегии Украины. Этой теме посвящены две встречи Комиссии в июне: на первой предполагается обсудить общие принципы внешней политики Украины, а на второй - проект стратегии.

По данным "Ъ", об активизации взаимодействия Киева и НАТО в Москве известно. Российские политики, к которым газета обратилась за комментарием, выразили недовольство "непрозрачными действиями" Киева и фактическим отказом от внеблоковости.

В Киеве с такой постановкой вопроса не согласились. Однако в ответ упрекнули Россию в экономическом давлении, толкающем к сближению с Европой.

Все это может означать, что недолгая идиллия в отношениях РФ и Украины, начавшаяся с приходом к власти Виктора Януковича, подходит к концу, резюмируют обозреватели "Коммерсанта". "Янукович оказался не таким пророссийским политиком, как хотела бы Москва", приводят они слова из проекта посвященного Украине доклада Парламентской ассамблеи НАТО.

 

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