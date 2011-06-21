Герасимюк избрана вице-президентом Мониторингового комитета ПАСЕ

Народный депутат Украины от фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Ольга ГЕРАСИМЮК избрана вице-президентом Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом украинский депутат сообщила корреспонденту УНИАН в Страсбурге после заседания группы народных партий ПАСЕ.

Депутат отметила, что кандидатура вице-президента Мониторингового комитета принадлежит к квоте группы народных партий.

По ее словам, председатель группы “народников” Люка ВОЛОНТЕ, предлагая ее кандидатуру, заявил, что сделал это “в поддержку реальной демократии в Украине”.

Мониторинговый комитет ПАСЕ занимается вопросами мониторинга процесса выполнения обязательств стран - членов Совета Европы перед организацией.