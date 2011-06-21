Действия прокуратуры напомнили Турчинову карточные фокусы

Бывший первый вице-премьер, первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ считает, что следственные действия по делу о газовых соглашениях не проведены и на 10%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ТУРЧИНОВА, об этом он заявил журналистам после почти трехчасового допроса в Генеральной прокуратуре.

«Слишком быстро ГПУ по указанию действующих руководителей страны передала газовое дело Юлии ТИМОШЕНКО в суд. Поэтому чтобы свести нестыковки, которые возникают при таких рекордных темпах, ГПУ вывела часть дела в отдельное производство, чтобы продолжить сшивать то, что не сшивается», - сказал он.

По мнению А.ТУРЧИНОВА в стране происходит «правовой бандитизм, когда нарушаются элементарные процессуальные нормы, дела фабрикуются, разъединяются и объединяются, как карты в руках профессиональных шулеров».

«Главная цель власти - усиливая репрессивный механизм, уничтожить оппозицию и изолировать Юлию ТИМОШЕНКО от борьбы с режимом», - резюмировал он.