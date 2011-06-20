Тимошенко и Луценко остаются в поле зрения ЕС

Европейский Союз продолжает следить за судебными процессами в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом сказал, отвечая на вопросы журналистов, председатель Представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА.

«В этом направлении было сделано немало заявлений, и мы говорили о недопустимости избирательного применения правосудия, у нас также есть пример, когда один из бывших членов правительства получил политическое убежище в Чехии и это говорит о том, что мы продолжаем следить за развитием этой ситуации», - сказал он.

Глава Представительства Еврокомиссии выразил надежду, что в Украине каждый человек может пользоваться всеми правами и свободами.