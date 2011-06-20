Медведев: конкуренция с Путиным вредна для России

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, что его конкуренция с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ на президентских выборах в 2012 году вредна для России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал в интервью газете «Файнэншл Таймс».

«Я думаю, что это (одновременное участие в выборах - УНИАН) трудно себе представить по одной причине как минимум. Дело в том, что мы с Владимиром ПУТИНЫМ (и с моим коллегой, и старым товарищем) всё-таки в значительной мере представляем одну и ту же политическую силу. В этом смысле конкуренция между нами, она может пойти во вред, собственно, тем задачам и тем целям, которые мы реализовывали последние годы. Поэтому, наверное, это был бы не лучший сценарий для нашей страны и для конкретной ситуации», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он также отметил, что после избрания президентов его отношения не изменились.

«Наши отношения ни в чём не изменились, потому что мы действительно давным-давно друг друга знаем, и начинали мы не с отношений: кто-то подчинённый, кто-то начальник. Мы с ним начинали с абсолютно равных позиций. И он, и я работали советниками председателя Ленсовета, а тогда им был будущий мэр Петербурга Анатолий Собчак. А потом я действительно работал у него (В.ПУТИНА) в аппарате, в Администрации Президента, работал в правительстве, а сейчас В.ПУТИН работает председателем правительства, которого я представил Государственной думе. Поэтому в этом смысле ничего не изменилось», - сказал он.

В тоже время, российский президент подчеркнул, что любая должность накладывает на любого человека отпечаток.

«Могу сказать прямо: президентская должность – должность руководителя страны – очень сильно меняет восприятие жизни, иначе невозможно было бы работать. И, конечно, это тоже сказывается и на каких-то нюансах наших отношений. Это тоже нормально», - сказал он.

По его словам, работа Президента – это высшая форма ответственности и постоянное напряжение.

«В любой другой должности, в которой бы я ни работал, у меня были такие мгновения или даже иногда дни, когда я мог выключить телефон и спокойно отдыхать, заниматься спортом, и я понимал, что даже если меня не найдут – ничего не случится. А у Президента другая ситуация, его всегда должны найти», - сказал он.

Он также подчеркнул, что не считает, что в тандеме увеличиваются разногласия.

«Я уже говорил на эту тему: и я и Владимир Владимирович – мы всё-таки разные люди. У нас общая образовательная школа – мы закончили юридический факультет Петербургского университета. В этом смысле у нас в целом близкое мировоззрение. Дальше у нас был разный жизненный путь. Конечно, у каждого человека есть свой набор привычек, представлений. Наверное, мы в чём-то по-разному оцениваем сегодня и, допустим, методы достижения тех или иных целей, но я считаю, что это хорошо, что это преимущество. Если вообще на все вопросы смотреть одинаково, никакого движения не будет. Всё-таки любое движение – это следствие разрешения тех или иных противоречий. Но считать, что между нами углубляется какой-то разрыв, мне кажется, это абсолютно неверно», - подчеркнул он.

При этом он отметил, что если будет работать президентом второй раз, то постарается сделать всё, чтобы реализовать те цели, которые были заявлены: модернизировать российскую экономику и общество, включая его политическую систему.

«Я не уверен, что у меня всё удастся. Но мне бы этого очень хотелось, я буду работать для этого», - сказал он.

Д.МЕДВЕДЕВ считает, что любой руководитель, который занимает такую позицию, как Президент обязан хотеть баллотироваться на второй срок.

«Другой вопрос, будет ли он для себя это решение принимать или нет, вот это решение несколько отстает от его желания», - сказал он.