Завершился международный авиаслет имени Королева

Сегодня в Житомире завершился пятый международный авиаслет имени Сергея Королева, в рамках которого был открыт клуб по прыжкам с парашютом.

Как передает корреспондент УНИАН, в открытии клуба 16 июня на житомирском аэродроме «Смоковка» принимали участие руководители власти города и области, участники слета, общественность. Организовали и провели слет житомирский авиаклуб «Авиатик» и фирма «Аэропракт».

В слете приняли участие 55 летательных средств со всей Украины и один экипаж из Германии.

Проводилось это мероприятие для популяризации и развития легкой авиации. Его участники обменялись опытом и обсудили проблемы в отношениях авиаторов с авиационной властью.

В рамках слета состоялись показательные полеты, мастер-классы, семинары и награждение лучших авиаторов.