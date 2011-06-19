Томенко: Подготовка Украины к летней олимпиаде - под угрозой

Подготовка Украины к летней олимпиаде 2012 года под угрозой из-за недофинансирования.

Об этом заявил заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО по случаю празднования Олимпийского дня, сообщает его пресс-служба.

"Сегодня Олимпийское движение в Украине находится в странной ситуации: ежедневно по телевидению мы слышим о важности массового олимпийского движения, заслугах наших олимпийцев, необходимости проведения зимней Олимпиады в Украине, в то же время, чем больше разговоров о будущей зимней Олимпиаде, тем меньшее финансирование подготовки нашей сборной к летней Олимпиаде 2012 года", - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, "фактически первый год наблюдается тотальное недофинансирование наших сборных команд в международных соревнованиях, кроме того, под угрозой финансирование подготовки украинской олимпийской и паралимпийских команд к летней Олимпиаде".

В контексте сказанного вице-спикер отметил, что парламенту нужно безотлагательно рассмотреть законопроект о внесении изменений в бюджет в части дофинансирования в размере свыше 70 миллионов гривен наших сборных, чтобы не допустить срыва подготовки к Олимпийским играм и международным соревнованиям. По этому поводу Н.ТОМЕНКО заверил, что межфракционное объединение «Здоровая и спортивная Украина» будет инициировать рассмотрение этого вопроса в Верховной Раде.