Янукович встретился с Ху Цзиньтао

В Крыму состоялась встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Председателя Китайской Народной Республики Ху ЦЗИНЬТАО, который сегодня прибыл в Украину с государственным визитом.

«Ваш визит является знаковым событием для нашей страны и Украинского народа», – сказал В.ЯНУКОВИЧ, приветствуя гостья на крымской земле, которая, как отметил Президент, является «жемчужиной Украины».

Глава Украинского государства особо подчеркнул, что в настоящее время воплощается в жизнь решение об открытии новой страницы в отношениях Украины и Китая, которое было принято на предыдущей встрече Глав государств в прошлом году.

Со своей стороны лидер КНР акцентировал на том, что это уже его третья встреча с Президентом Украины с 2010 года. По его убеждению, постоянным контактам между руководством двух стран является свидетельством взаимного большого внимания к развитию китайско-украинских отношений.

Ху ЦЗИНЬТАО отметил, что Китай и Украину соединяют традиционно дружеские взаимоотношения, которые постоянно укрепляются со времени установления между государствами дипломатических отношений.

«Стороны осуществляют достаточно эффективное сотрудничество в политической, торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической сферах, а также на международной арене. Все это сотрудничество и взаимодействие принесут нам огромные результаты», – убежден председатель КНР.

«Вы и правительство Украины рассматриваете развитие отношений с Китаем как один из приоритетов внешней политики вашего государства. И в Китае это высоко ценят», – сказал лидер КНР, обращаясь к Президенту Украины.

Ху ЦЗИНЬТАО подчеркнул, что укрепление и развитие отношений между двумя государствами в контексте стратегического партнерства, укрепления всестороннего сотрудничества и дружеских связей – «это установленный курс китайского правительства». Китайский лидер отметил, что КНР готова прилагать постоянные усилия в этом направлении.

«Я глубоко убежден, что мой нынешний визит придаст дополнительный импульс развитию украинско-китайских отношений», – сказал Председатель КНР.