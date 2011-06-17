Литвина беспокоит реакция на красный флаг

После принятия Конституционным Судом Украины решения о неконституционности использования Знамени Победы во время официальных мероприятий вместе с Государственным флагом Украины главным является недопущение очередного противостояния в обществе.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН в интервью телеканалу «Рада», сообщает пресс-служба ВР.

В.ЛИТВИН сказал: «Меня беспокоит возможная реакция на решение Конституционного Суда, а не собственно решение».

При этом он в который раз подчеркнул недопустимость политизации этого вопроса. «Главное - не допустить очередного противостояния, противостояния «наоборот». А использование любых флагов, в том числе Знамени Победы, это право совести, политической позиции, взглядов любого человека, общественных организаций, общественных объединений», - сказал он. «Главное - чтобы все эти цвета сходились в одном - цвете Государственного флага», - добавил председатель ВР.

По словам В.ЛИТВИНА, к решению КС нужно отнестись спокойно и исходить из того, что оно не подлежит обжалованию, а подлежит безусловному исполнению, чтобы не допустить очередных столкновений и провокаций.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины обнародовал сегодня, 17 июня, решение, согласно которому использование Знамени Победы во время официальных мероприятий вместе с Государственным флагом Украины противоречит Конституции.

Закон «О внесении изменений в Закон Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (о порядке официального использования копий Знамени Победы» Верховная Рада приняла 21 апреля.

4 мая Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что подпишет закон об использовании красного флага во время праздничных мероприятий ко Дню Победы, как только документ поступит ему на подпись.

Однако Президент подписал закон 20 мая.