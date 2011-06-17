ГПУ не пустила Тимошенко ни в Страсбург, ни в Брюссель

Генеральная прокуратура Украины запретила экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО совершить рабочие поездки в Черниговскую и Николаевскую области, а также в Страсбург и Брюссель.

Об этом сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Симптоматически, что факс с информацией об отказе следователя защитник Ю.ТИМОШЕНКО получил лишь в 14.03, уже после публичных комментариев генпрокурора на эту тему. То есть решение о запрещении следователь Александр НЕЧВОГЛОД подписал после публичных заявлений кума ЯНУКОВИЧА ПШОНКИ", - говорится в сообщении.

В команде Ю.ТИМОШЕНКО считают, что это "является очередным доказательством того, что для следователей ГПУ при принятии решений определяющими являются команды ЯНУКОВИЧА, а не нормы закона".

"Очевидно, Виктор ЯНУКОВИЧ испугался самой возможности встретиться с Ю.ТИМОШЕНКО во время его собственного визита в ПАСЕ, куда также была приглашена лидер оппозиции и главный политический конкурент Президента", - сообщается на сайте.

В сообщении напоминается, что в Страсбурге Ю.ТИМОШЕНКО планировала встречу с Президентом ПАСЕ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ.