Круглый стол «Отношения Украины и России после подписания соглашения о ЗСТ с ЕС»

В среду, 22 июня, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Отношения Украины и России после подписания Украиной соглашения о ЗСТ с ЕС».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Анализ современных экономических отношений Украины и России; факторы, влияющие на эти отношения.

Экономические отношения Украины и России при условии подписания Украиной соглашения о ЗСТ с ЕС.

Политические и экономические отношения Украины и России в среднесрочной перспективе.

Участники круглого стола:

1. Нико ЛАНГЕ – руководитель представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

2. Алексей УРИН – советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине.

3. Василий ГОРБАЛЬ – народный депутат Украины.

4. Ирина ГЕРАЩЕНКО – народный депутат Украины.

5. Михаил ХАЗИН – президент компании экспертного консультирования «НЕОКОН» (Москва).

6. Инна КИРШ – администратор департамента политики Европарламента (Брюссель).

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