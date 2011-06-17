Круглый стол «Отношения Украины и России после подписания соглашения о ЗСТ с ЕС»
В среду, 22 июня, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Отношения Украины и России после подписания Украиной соглашения о ЗСТ с ЕС».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Анализ современных экономических отношений Украины и России; факторы, влияющие на эти отношения.
Экономические отношения Украины и России при условии подписания Украиной соглашения о ЗСТ с ЕС.
Политические и экономические отношения Украины и России в среднесрочной перспективе.
Участники круглого стола:
1. Нико ЛАНГЕ – руководитель представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине.
2. Алексей УРИН – советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине.
3. Василий ГОРБАЛЬ – народный депутат Украины.
4. Ирина ГЕРАЩЕНКО – народный депутат Украины.
5. Михаил ХАЗИН – президент компании экспертного консультирования «НЕОКОН» (Москва).
6. Инна КИРШ – администратор департамента политики Европарламента (Брюссель).
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж)