Украину уверяют, что перерасход средств на Евро-2012 - оправданный риск

Директор Фонда «Эффективное управление» Наталья ИЗОСИМОВА считает, что если Украина справится со своей задачей и обеспечит должные условия пребывания для гостей Евро-2012, то это станет имиджевым прорывом для страны, откроет ее для инвесторов и туристов во всем мире.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала в ходе дебатов «Проведение крупных спортивных мероприятий укрепляет экономику страны», организованных Фондом «Эффективное управление» в партнерстве с международной телекомпанией BBC World News и британской компанией Intelligence Squared..

Н.ИЗОСИМОВА так же убеждена, что проведение в Украине чемпионата УЕФА Евро-2012 обеспечит ускорение модернизации устаревшей инфраструктуры и будет способствовать развитию туризма.

«Мы уже видим, как модернизируется инфраструктура – современные аэропорты, качественные дороги, новые стадионы – все это способствует дальнейшему притоку инвестиций и, так или иначе, вписывается в реформу инфраструктуры страны. Кроме того, наша украинская инфраструктура, в отличие от богатых стран, находится в таком плачевном состоянии, что любая инъекция, любая инвестиция будет работать на страну, а не против нее», - отметила Н.ИЗОСИМОВА.

Вместе с тем, она признала, что международный опыт свидетельствует о том, что отсутствие комплексного подхода к последующему использованию инфраструктурных объектов может существенно повредить экономике страны.

В этой связи Н.ИЗОСИМОВА отметила, что Украине необходимо изучить те ошибки, которые были совершены другими странами в процессе подготовки к масштабным спортивным мероприятиям.

Директор по вопросам политики и внешних связей торговой ассоциации The Trade Collective (ЮАР) Лиеполло Лебоханга ПХЕКО отметила в ходе дебатов, что международные чемпионаты приносят лишь краткосрочный эффект.

«В связи с проведением Чемпионата мира по футболу, с 2006 года в Южной Африке было создано свыше 300 тыс. рабочих мест, то есть, занятость возросла на 2,7%. Однако большинство из этих рабочих мест были временными, и к концу 2010 года их количество сократилось более чем на миллион. Также надо признать, что рост экономики был малозначительным и связан лишь с развитием туристического и гостиничного сектора. А бум промышленного производства, который был спровоцирован развитием инфраструктурных проектов, сошел на нет. В настоящее время объемы производства цемента, стали и металла снижаются», - сообщила Л.ПХЕКО.

Негативным опытом проведения международных турниров поделился и представитель Индии.

«Игры Содружества 2010 года не привлекли никакой прибыли в Индию, индийский народ пострадал от неслыханной коррупции, а все «сливки» были собраны теми, для кого спорт – это синоним слова «бизнес», - рассказала во время выступления на дебатах экс-министр по делам молодежи и спорта, член Верхней палаты Парламента Индии Мани Шанкар АЙАР.

Представители Индии и Южной Африки сошлись во мнении относительно того, что большинство стадионов и спортивных площадок, в которые было вложено огромное количество денег, на сегодняшний день простаивают.

В свою очередь директор Турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ напомнил, что Чемпионат оставит Украине как наследство много вещей, которые страна так и не получила на протяжении всех предыдущих лет независимости. «Четыре современных аэропорта, отремонтированные дороги, упрощенные процедуры пересечения границы и многое другое», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

Выступая в ходе дебатов, член Палаты Лордов Великобритании, инициатор и куратор строительства Купола тысячелетия лорд Питер МЕНДЕЛЬСОН отметил, что проведение спортивных мероприятий уровня Евро-2012 – это не только инвестиции в экономику страны сегодня, это – инвестиции в будущее. «Это возможность для Украины обозначить себя на карте мира и повысить свою узнаваемость. Если правительство будет пристально следить за реализацией проектов в согласованные сроки, в рамках выделенного бюджета, то это позволит добиться долгосрочных социальных, экономических и культурных преимуществ. Главной трудностью является адекватное управление, но если его обеспечить – выгоды намного превзойдут все риски», - сказал П.МЕНДЕЛЬСОН.

«Безусловно, существует большая опасность неэффективного использования средств в ходе подготовки к Чемпионату, но кто не рискует – тот не выигрывает», – добавил он.

Справка УНИАН. Дебаты «Проведение крупных спортивных мероприятий укрепляет экономику страны», состоявшиеся 16 июня 2011 года в Киеве, – это уже пятнадцатые по счету публичные дебаты в формате «Оксфордского клуба».

Организаторы мероприятия – фонд «Эффективное управление» и британская компания Intelligence Squared.

Дебаты будут транслироваться крупнейшей международной телекомпанией BBC World News в 225 странах мира для 76 миллионной аудитории. Модератором выступила известная британская ведущая и телерепортер Зейнаб БАДАВИ.

Фонд «Эффективное управление» (www.feg.org.ua) был создан по инициативе бизнесмена и политика Рината АХМЕТОВА в 2007 году для разработки и реализации проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики. Для решения этих задач фонд привлекает ведущих отечественных и зарубежных экспертов с безупречной репутацией.