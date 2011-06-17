В Нашей Украине не верят, что можно улучшить пенсионную реформу Азарова

Партия «Наша Украина» заявляет, что выступает категорически против правительственного проекта пенсионной реформы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, вчера голосами провластного большинства Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о пенсионной реформе, и власть еще раз показала, что под лозунгом «улучшения жизни» она ведет планомерную политику снижения социальных стандартов.

Партийная группа «Наша Украина» в Верховной Раде единогласно проголосовала против правительственного проекта. Партия остается принципиальным и последовательным противником правительственного законопроекта, который не имеет ничего общего с пенсионной реформой.

«Наша Украина» считает реформирование пенсионной системы жизненно необходимым для страны, но категорически не воспринимает попыток власти выдать за реформы меры, снижающие социальные стандарты, ухудшающие пенсионное обеспечение рядовых пенсионеров.

«Правительство проводит системную политику защиты интересов исключительно крупного бизнеса, сохраняя для него возможность уклоняться от уплаты налогов. В частности, парламентское большинство отказалось принять постановление о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Республикой Кипр, тем самым, оставив широкие возможности для вывоза капиталов из Украины. «Наша Украина» убеждена, что именно такие шаги, а не дотации Пенсионному фонду, создают основные проблемы для бюджета», - отметили в партии.

«Правительство пытается решить имеющиеся проблемы лишь за счет снижения уровня пенсионного обеспечения значительной части людей преклонного возраста. И при этом Кабмин отказывается задействовать комплекс экономических инструментов, с помощью которых можно было бы существенно улучшить финансовое положение солидарной составляющей пенсионной системы (оживление экономических процессов, выведение зарплат из тени, повышение размеров оплаты труда, создание дополнительных рабочих мест и пр.).

Фрагментарные и непродуманные изменения к пенсионному законодательству, которые внедряет властное большинство, не гарантируют финансовой стабилизации Пенсионного фонда. Они не дают четкой зависимости размера пенсии от размера зарплаты и длительности трудового стажа. Кроме того, мы уверены, что правительство, в конце концов, сохранит VIP-пенсии и проигнорирует принципы социальной справедливости. Украина действительно нуждается в пенсионной реформе. Но реформы, а не ее имитации», - заявляют в «Нашей Украине».

«Не нужно надеяться, что принятый сейчас законопроект о пенсионной реформе можно будет со временем усовершенствовать, исправить, улучшить. Мы считаем, что единственный путь – начать работу с самого начала, сделать ее качественно, в интересах народа и государства, а не в интересах олигархического капитала», - отмечают в партии «Наша Украина».