Ляшко рассмешил сессионный зал

Народный депутат Иван СТОЙКО (фракция НУ-НС) опровергает слова председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, что якобы он толкал охранников парламента и сквернословил.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Верховной Рады И.СТОЙКО сказал: «Когда подошел к нему (охраннику, который стоит у двери сессионного зала, – УНИАН), он предложил показать, и я ему показал свое удостоверение, но я не сквернословил и я не толкался».

«И поэтому я прошу перед всей Украиной, перед журналистами, перед моими коллегами опровергнуть то, что было сказано и названа моя фамилия, что якобы я бил кого-то или плохие слова говорил», - добавил И.СТОЙКО.

В ответ В.ЛИТВИН поручил Комитету ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады рассмотреть эту ситуацию и «взять видеоматериалы. У нас ведется видеонаблюдение». «Из этих досадных случаев должны быть сделаны выводы», - добавил В.ЛИТВИН.

После этих слов к трибуне быстро пошел народный депутат Олег ЛЯШКО (внефракционный) и начал кричать, когда же первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК ответит за инцидент, который произошел между ними.

На это В.ЛИТВИН ничего не сказал, лишь засмеялся, в сессионном зале также раздавался смех.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в парламенте произошла драка между О.ЛЯШКО и А.МАРТЫНЮКОМ. Она возникла в сессионном зале после того, как во время обсуждения одного из вопросов О.ЛЯШКО подошел к председательствующему первому вице-спикеру с просьбой предоставить ему слово для выступления. А.МАРТЫНЮК отказался это сделать. О.ЛЯШКО начал оскорблять А.МАРТЫНЮКА, в частности, назвал его фарисеем. А.МАРТЫНЮК схватил О.ЛЯШКО руками за горло и перебросил его через дверцы в президиум.