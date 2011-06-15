НКЗУ призывает ввести санкции против украинских властей

Народный комитет защиты Украины обращается к руководителям демократических стран с просьбой ввести санкции против украинских должностных лиц за политические преследования.

Об этом говорится в обращении НКЗУ о политических преследованиях в стране, текст которого передан УНИАН.

По словам авторов документа, «за полтора года пребывания при власти, режим ЯНУКОВИЧА сосредоточился на построении в Украине авторитарной, коррупционной модели власти. При этом усиленно свертывается все демократическое достояние, в результате законодательных изменений судебная система полностью подчинена главе государства, почти уничтожена свобода слова, имеют место политические преследования. В Украине впервые с советских времен появились новейшие политзаключенные».

Как заявляют в Народном комитете защиты Украины, «сейчас власть возбудила надуманные уголовные дела против лидера оппозиции, бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, других бывших членов правительства Украины». Также преследуются участники Налогового Майдана, члены организации «Тризуб», выступившие против возрождения культа личности Сталина, активисты ВО «Свобода», представители студенческих и общественных организаций, журналисты и блоггеры, констатируется в обращении.

Также в НКЗУ отмечают, что об избирательном правосудии, незаконном содержании под стражей политических и общественных деятелей, политическом подтексте преследований не раз заявляли правозащитные и мониторинговые организации. «Предоставление Европейским Союзом политического убежища бывшему министру Богдану ДАНИЛИШИНУ также является признанием наличия в Украине репрессий против инакомыслящих», - отмечается в обращении.

«К сожалению, в Украине по решению судов, подчиненных Администрации Президента, запрещаются акции протеста, невозможны другие меры давления на власть с требованием соблюдения принципов Конституции», - подчеркнули авторы документа.

Поэтому НКЗУ, поддерживая инициативу правозащитников и исходя из вышеизложенного, призывает руководителей демократических стран задействовать механизм запрещения выдачи виз, заморозить финансовые активы и применить другие санкции к государственным чиновникам, должностным лицам Украины, причастным к политическим преследованиям и нарушающим права и свободы человека.

Такие же меры Народный комитет защиты Украины просит применить и к судьям Украины, которые выносят заведомо неправосудные решения, руководствуясь исключительно волей власти, а также прокуроров, «которые не скрывают, что для них воля Президента страны важнее Закона».

«Убеждены, что мир должен поддержать молодую украинскую демократию и заставить власть считаться с правами и свободами ее граждан», - отмечается в обращении, подписанном координатором НКЗУ Дмитром ПАВЛЫЧКО.