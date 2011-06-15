В пуле Путина в качестве фотографа появилась бывшая модель (фото)

Премьер РФ Владимир Путин увеличил число личных фотографов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил это большой загрузкой двух штатных фотографов. Как сообщает Эхо Москвы, новая сотрудница - бывшая модель Яна Лапикова. В Интернете много её достаточно откровенных фото, и это вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

Пресс- секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что они не подбирают фотографов по гендерному признаку, и модельное прошлое девушки их абсолютно не касается, т.к. это не преступление.

Фото с сайта news.averus.org