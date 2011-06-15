Изгнанный из зала ВР Бурлаков отказался объяснить, что он там делал

Первый вице-премьер Совета министров Автономной Республики Крым Павел БУРЛАКОВ отказался объяснять, что он делал в сессионном зале Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, который вместе с журналистами пытался взять у П.БУРЛАКОВА комментарий, каким образом он попал в сессионный зал тогда как он не является народным депутатом. П.БУРЛАКОВ вообще ничего не отвечал журналистам, несмотря на многочисленные вопросы, а быстрым шагом направился к выходу из ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июня, во время заседания парламента народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Остап СЕМЕРАК спросил Председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА что делает в секторе фракции Партии регионов сессионного зала П.БУРЛАКОВ.

После чего В.ЛИТВИН обратился к Государственной службе охраны с просьбой обеспечить в сессионном зале присутствие только народных депутатов. Председатель ВР, обращаясь к службе Госохраны и Аппарата ВР с возмущением спросил: «Что это такое?».