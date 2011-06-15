Литвин попросил охрану вывести из зала первого вице-премьера Крыма
12:10, 15 июня 2011Политика
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"Что это такое?"
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обратился к Государственной службе охраны с просьбой обеспечить в сессионном зале присутствие только народных депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как к нему обратился член фракции "БЮТ-Батькивщина" Остап СЕМЕРАК.
Позже журналистам О.СЕМЕРАК сообщил, что в сессионном зале на местах для голосования в секторе фракции Партии регионов находился первый вице-премьер Совмина Крыма Павел БУРЛАКОВ.
Председатель ВР, обращаясь к службе Госохраны и аппарата ВР, с возмущением спросил: «Что это такое?».
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