Янукович на Всемирном конгрессе попросил подсказки зала

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что сегодня в средствах массовой информации преобладает оппозиция, а не власть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил, выступая с приветственным словом на ХІІІ Всемирном конгрессе русскоязычной прессы, который походит в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ заявил, что сегодня «мы создали нормальные условия для развития демократических институтов в нашем обществе, мы приняли закон…». При этом В.ЯНУКОВИЧ сделал долгую паузу, забыв название закона, о котором хотел сказать.

«Как он у нас называется?», - попросил Президент подсказки зала.

Из первых рядов зала ему подсказали название документа.

«О доступе к публичной информации, если точно», - подхватил Президент.

Он рассказал, что в соответствии с этим документом во всех ведомствах создаются подразделения, которые «сегодня раскрывают всю информацию по тем запросам, которые поступают от различных инстанций, граждан, средств массовой информации».

«Нас критикуют, наверное, больше, чем кого-либо за все годы независимости, потому что мы открытые. Если посмотреть сегодня СМИ, телевидение, печатное СМИ, сегодня больше преобладает критика, больше слышна оппозиция, чем власть. У нас стиль работы такой, мы не любим много говорить, больше делаем», - пояснил В.ЯНУКОВИЧ.

В ходе своего выступления перед участниками конгресса, В.ЯНУКОВИЧ дважды говорил о том, что готов будет ответить на все имеющиеся у делегатов мероприятия вопросы.

После окончания своего выступления он остался стоять за трибуной, однако после того, как председательствующий конгресса поблагодарил В.ЯНУКОВИЧА за участие в мероприятии, Президент ушел со сцены и покинул конгресс.