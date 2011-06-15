ВСЮ уволил главу Киевского апелляционного админсуда Денисова

Высший совет юстиции освободил от должности главу Киевского апелляционного административного суда Анатолия ДЕНИСОВА.

Как сообщает газета "Экономические известия", такое решение ВСЮ принял на вчерашнем заседании.

По данным издания, этому решению предшествовало собрание судей КААС, на котором они высказались против того, чтобы А.ДЕНИСОВ возглавлял суд.

Газета напоминает, что КААС - по негласной иерархии - является вторым по значимости и влиятельности в системе админсудов. В том числе из-за того, что ему отводится серьезная роль в рамках любых общенациональных выборов в Украине