Герман о vip-пенсиях: я бы не слушалась Конституционного суда

Президент Виктор Янукович настроен на то, чтобы снижать уровень пенсий для бывших чиновников.

Такое мнение озвучила советник президента Анна Герман в эфире 5 канала, комментируя заявление лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова о том, что депутаты не будут принимать законопроект, который нарушает Конституцию.

"Я думаю, надо подождать здесь слова президента. Это тот случай, когда я не послушалась бы Конституционного суда. Несмотря на то, что как представитель власти и гражданка должна быть законопослушной", - отметила она.

"Надо подождать слова президента. Насколько я знаю, он настроен на то, чтобы властьимущие, представители высшей власти, жили и имели пенсии более приближенные к тем пенсиям, которые получают все люди в Украине", - добавила она.

При этом Герман уточнила, что позиция власти не озвучивается "одним заявлением даже самого высокого представителя Партии регионов".

Как известно, защищая VIP-пенсионеров, власти ссылаются на то, что статья 22 Конституции запрещает отменять и сужать права, которые уже были предоставлены правовыми актами определенным категориям граждан, и согласовать с этой нормой новую систему компенсации льгот.

Несмотря на это, в предлагаемом правительством "пенсионном" законопроекте предусмотрено фактическую отмену большинства льгот для многих категорий граждан.

Украинская правда