Эксперты: бюджет недополучает $2 млрд. от неучтенного труда мигрантов

Для эффективного учета и регулирования миграционных процессов в Украине необходимо создать единую систему учета легальной миграции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали ряд экспертов сегодня в Киеве в ходе круглого стола в информагентстве «Наш Продукт», на котором были презентованы результаты исследования «Состояние и перспективы миграционной политики в Украине». Исследование было инициировано народными депутатами Украины Валерием КОНОВАЛЮКОМ и Василием ГРИЦАКОМ.

Как отмечают эксперты, по данным ООН, Украина занимает четвертое место в мире по количеству мигрантов после США, Германии и России. В то же время, оценки рабочей группы показывают, что общее количество мигрантов в Украине с учетом иммигрировавших за годы независимости составляет на сегодняшний день 5-7 млн. человек, что существенно разнится с официальными данными.

Как отмечают эксперты, основной иммиграционный поток в Украину традиционно идет из Российской Федерации (30-35% общего трафика иммигрантов в Украину), второе место занимает Молдова (19-21%), третье – Беларусь (14-15%).

По мнению экспертов, сегодня миграционные процессы регулируются в нашей стране более чем 20 международными и украинскими нормативно-правовыми актами, что порождает нестыковки в нормативной базе и затрудняет полноценный учет миграционных потоков.

Кроме того, не состыковываются между собой ведомственные статистические данные о мигрантах, имеющиеся в системе МВД, Минтруда, Пенсионного фонда, ГНСУ. Все это, как считают эксперты, говорит о том, что Украине необходимо разработать действенную систему учета мигрантов.

Как свидетельствуют результаты представленного исследования, в силу того, что в Украине находятся мигранты с разным статусом, государственный бюджет ежегодно недополучает около 2 млрд. долларов от неучтенного труда мигрантов, в то время, как ими ежегодно пересылается или вывозится за рубеж 35-45 млрд. грн.

Как отметил в ходе круглого стола В.КОНОВАЛЮК, по разным оценкам, нынче за рубежом работает от 2 до 6 млн. наших соотечественников. По его словам, при этом в Украине наблюдается некоторый экономических рост, который, по оптимистическим прогнозам экономистов, может продлиться еще 5-10 лет, что спровоцирует увеличение потребностей в трудовых ресурсах. В то же время, по оценкам рабочей группы, Украина вряд ли сможет внедрить эффективные инструменты реинтеграции «заробитчан» и возврата их на украинский рынок труда. Кроме того, как отмечает народный депутат, демографическая ситуация будет ухудшаться, а коренное население сокращаться. В результате, все эти факторы будут способствовать росту миграции, прежде всего нелегальной, из стран СНГ и Азии. Поэтому без радикального совершенствования нормативно-правовой и технической базы учета мигрантов Украина неминуемо столкнется с рядом экономических и социальных проблем.

Законодатели уже делают определенные шаги в этом направлении. В повестку дня нынешней сессии Верховной Рады уже внесен законопроект №8507 В.КОНОВАЛЮКА «О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины», в котором большое внимание уделено решению проблемы идентификации и учета мигрантов в Украине.

Исходя из сказанного, эксперты указывают на то, что Украина, в первую очередь, должна задуматься не над тем, как бороться с мигрантами, а над тем, как эффективно управлять миграционными процессами с пользой для экономики государства и научиться извлекать выгоду из общемировых миграционных процессов. Для этого, считают эксперты, необходимо внедрить современные системы идентификации мигрантов, в том числе с использованием биометрических технологий, которые в Украине существуют, и усовершенствовать законодательную базу.