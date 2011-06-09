Проект Жилищного кодекса позволяет «без разрешения залезать в спальни»?

Проект Жилищного кодекса предусматривает создание в Украине Жилищно-коммунальной инспекции, работники которой получат право беспрепятственного доступа в квартиры и дома жителей.

Об этом заявил народный депутат от «Нашей Украины», член парламентского комитета по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ и региональной политики Виктор МАТЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По убеждению депутата, предоставление жилищно-коммунальным инспекторам такого права противоречит Конституции Украины. Поэтому данная норма должна быть исключена из проекта Жилищного кодекса.

«Ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы кто-то в государстве получил право на свободный, без согласия гражданина, доступ в его жилище. А последняя редакция законопроекта Жилищного кодекса позволяет этим инспекторам, грубо говоря, без разрешения залезть в спальню к человеку», - отметил В.МАТЧУК.

Депутат также сообщил, что функциями жилищно-коммунальных инспекторов, в частности, должен стать осмотр помещения. «Определенная логика в этом есть, и такие функции, в принципе, нужны. Инспектор, например, должен иметь возможность проверить, не снес ли человек несущую стену, не изменил ли системы отопления, не совершил ли каких других действий, угрожающих ему самому или соседям. Но подчеркиваю – это должно происходить исключительно с согласия хозяев жилища или с санкции суда», - сказал он.

По мнению В.МАТЧУКА, данная норма проекта Жилищного кодекса угрожает безопасности граждан, поскольку под прикрытием жилищно-коммунального инспектора в жилище без разрешения может попасть любой преступник.

По словам народного депутата, партия «Наша Украина» требует срочного пересмотра этой нормы в соответствии с Конституцией. Иначе партийная группа за проект Жилищного кодекса в парламенте не будет голосовать, отметил он.

Как писал УНИАН, в столице жэки уже требуют от людей письменного разрешения в любую минуту врываться в квартиры с “профилактическими осмотрами”. Это мотивируется необходимостью “защиты законных прав потребителей”.