Киевские жэки ополчились против Конституции

От киевлян коммунальщики требуют разрешения в любую минуту врываться в квартиры с “профилактическими осмотрами”. Разумеется, для “защиты законных прав потребителей”... Жэки навязывают гражданам "типовой договор"... К произволу жэков украинцы привыкли давно. Неубранные подъезды, снежные сугробы под самими дверями, о вони из мусоропроводов даже вспоминать не хочется... Как что-то случится в квартире – мастера не дождешься, а появится – так лучше бы не приходил...

И это так называемое обслуживание, включая и хамство сантехников, оплачиваем мы с вами. Ежемесячно.

Но все это ничто по сравнению с последним “финтом” столичных коммунальных контор.

Для меня эта история началась с “интересного предложения” от коммунальщиков: есть у них, мол, проект договора на предоставление жилищно-коммунальных услуг, который потребители ЖКУ якобы обязаны подписать (причем независимо от того, что написано в тексте). И который вроде как “рассчитан в первую очередь на защиту прав и законных интересов потребителей”. Потому мне нужно как можно скорее прийти в жэк и поставить автограф под таким “полезным” для меня документом.

Однако, вспомнив, что моя фамилия – не Рокфеллер, а оплачивать время интеллектуальных бесед с коммунальными службами придется именно мне, я решила потянуть до “особого приглашения”. И оно не заставило себя ждать...

“Договор о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий” уже с печатью коммунального предприятия и подписью руководителя мне положили... просто на коврик под дверью. Однако содержание документа мгновенно заставило меня забыть о странном способе “материализации” договорных отношений, избранном моим жэком.

Среди прочего мне предложили дать согласие на то, что коммунальщики имеют право “доступа, в частности несанкционированного, в квартиру потребителя” для ликвидации аварии, устранения неполадок и... проведения технического и профилактического осмотра. Интересно, но нигде в тексте мне не удалось найти указаний на то, что прежде чем “несанкционированно” выбить двери в мое жилище, чтобы убедиться, что я, скажем, до сих пор не сорвала пломбы со счетчика, коммунальщики должны предупредить меня о намерении провести “технический осмотр”. Мало того, что такое требование наглое и никоим образом не будет способствовать заявленной “защите” моих законных прав. Оно еще и антиконституционное в придачу.

Вот несколько положений Основного Закона, о которых столичные коммунальщики фактически предлагают людям забыть:

Статья 30. Каждому гарантируется неприкосновенность жилья. Не допускается проникновение в жилье или к другое владение лица, проведение в них осмотра или обыска иначе как по мотивированному решению суда. В неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, которые подозреваются в совершении преступления, возможен другой, установленный законом, порядок проникновения в жилье или в другое владение лица, проведение в них осмотра и обыска. Статья 22. Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Статья 19. Правовой порядок в Украине основывается на принципах, в соответствии с которыми никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основе, в пределах полномочий и способом, что предусмотрены Конституцией и законами Украины. Статья 8. В Украине признается и действует принцип верховенства права. Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны отвечать ей. На фоне вопиющего посягательства на основные права человека, с одновременным нарушением четырех статей Конституции, остальные прописанные в договоре на ЖКУ “мелочи” способны вызывать разве что усталое раздражение. Ну, например: “Услуги оплачиваются наличными” (А с какого это перепугу? Кто и когда отменил возможность рассчитаться карточкой, через Интернет, или выдав банку поручение автоматически списывать обусловленную плату с зарплатного счета?). Или: “Исполнитель имеет право требовать от потребителя соблюдения правил содержания жилых домов и придомовых территорий, эксплуатации жилых и нежилых помещений в жилых домах, санитарно-гигиенических и противопожарных правил...” (То есть мало того, что я плачу коммунальным службам за уборку, своевременный вывоз мусора, дезинфекцию, текущий ремонт, уборку снега и тому подобное, хотя точнее будет: за «неуборку», несвоевременный вывоз и так далее, - так жэк еще хочет потребовать от меня выполнения своей работы?) Или вот еще: “В случае нарушения исполнителем условий договора потребителем и представителем исполнителя составляется акт-претензия... Представитель исполнителя должен явиться на вызов потребителя для подписания акта-претензии не позже, чем на протяжении двух рабочих дней...” (Кто бы еще объяснил, по какой причине потребитель, в данном случае однозначно пострадавшая сторона, должен еще и терять зарплату за два дня ожидания, когда коммунальщики соизволят явиться и зафиксировать последствия своего безделья?)

Кто скажет, почему в утвержденном Кабмином типовом договоре отсутствуют условия, определенные законом Украины о ЖКУ как “существенные”? Например:

· порядок пересчета размера платы за жилищно-коммунальные услуги в случае их непредоставления, предоставления не в полном объеме, снижения их качества;

· порядок контроля и отчета сторон;

· порядок измерения объемов и определения качества предоставленных услуг;

· определение точек раздела, в которых происходит передача услуг от исполнителя/производителя потребителю;

· порядок обслуживания сетей и раздел полномочий относительно их эксплуатации и возобновления (ремонта);

· условия доступа в квартиру, дом, помещение, на земельный участок для устранения аварий, неполадок, осмотра сетей, снятия контрольных показателей средств учета...

По какой причине киевские жэки игнорируют гарантированное законом право потребителей ЖКУ вносить предложения относительно дополнительных условий договора? В предложенных к подписанию бумагах просто отсутствует место, куда люди могли бы их вписать. Где киевлянам узнать, что такое “чрезвычайные ситуации неодолимой силы техногенного характера”, которые согласно перечню форс-мажорных обстоятельств освобождают жэки от исполнения их обязанностей? Ведь в любом городе Украины (и столица – не исключение) есть “заклятые” районы, где “неодолимые” аварии годами лишают людей элементарного...

Впрочем, тем, кто уже успел, не глядя, подмахнуть этот договорна крепостничество, все сказанное вряд ли поможет – остается разве что плюнуть в зеркало, хотя это и малоэффективно. Остальным хочу напомнить, что никто, даже “великие властелины бытовых удобств” не могут требовать от человека «переуступить» кому бы то ни было свои гарантированные конституцией права.

Кстати, история этого вопроса не менее интересна, чем сегодняшний результат – просто жизненная иллюстрация к байке о старухе, которая, единственная в городе, плакала за умершим тираном. Мол, больше десятка их пережила, и каждый следующий был хуже предыдущего...

Закон Украины о жилищно-коммунальных услугах от 24 июня 2004 года, подписанный Леонидом Кучмой, буквально на грани требований Конституции разрешает коммунальщикам “несанкционированное проникновение” без решения суда. Но исключительно “в неотложных случаях, связанных со спасение жизни людей и имущества”. К тому же согласно этого закона коммунальщики получают такое право лишь после неудачных попыток связаться с владельцем закрытого помещения, и при условии, что есть “объективные основания” считать, что авария случилась именно в этой квартире. На “проникновение” они должны пригласить милиционера и соседей, составить соответствующий акт, указав всех участников операции с перечислением должностей, а закончив ремонт “срочно, не больше чем на протяжении суток” вернуть как было все выбитые окна и двери и опечатать помещение.

В типовом договоре “О предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий ”, утвержденном 20 мая 2009 года постановление Кабмина за подписью премьер-министра Юлии Тимошенко, осталось только “право” коммунальщиков врываться в квартиры граждан, не обремененное дополнительными условиями. Без всяких там “предупредить”, “позвать свидетелей”, “не бросать квартиру без окон и дверей”...

Но необходимость выбить из граждан письменное согласие на то, чтобы фактически наделить коммунальные службы полномочиями силовых структур и судов одновременно, почему-то возникла в “Украине для людей” президента Януковича...

Анна Ткаченко