Еще 7 нардепов сложили полномочия (список)
11:06, 19 июня 2007Политика
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Заявления зачитал Мороз
Еще 7 народных депутатов сложили свои полномочия.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ зачитал на заседании парламента заявления 5 народных депутатов из фракции БЮТ: Александра АБДУЛЛИНА, Людмилы ДЕНИСОВОЙ, Андрея СЕНЧЕНКО, Сергея БУРЯКА, Тариэла ВАСАДЗЕ и двух народных депутатов из фракции «Наша Украина» Виктора ТОПОЛОВА и Русланы ЛЫЖИЧКО о выходе из фракции и, таким образом, сложении депутатских полномочий.
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