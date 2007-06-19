Еще 7 нардепов сложили полномочия (список)

Еще 7 народных депутатов сложили свои полномочия.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ зачитал на заседании парламента заявления 5 народных депутатов из фракции БЮТ: Александра АБДУЛЛИНА, Людмилы ДЕНИСОВОЙ, Андрея СЕНЧЕНКО, Сергея БУРЯКА, Тариэла ВАСАДЗЕ и двух народных депутатов из фракции «Наша Украина» Виктора ТОПОЛОВА и Русланы ЛЫЖИЧКО о выходе из фракции и, таким образом, сложении депутатских полномочий.