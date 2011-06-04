Литвин нашел минусы в своевременном принятии закона о выборах

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сомневается, что до завершения текущей сессии парламента законопроект о выборах в ВР будет принят хотя бы в первом чтении.

Об этом он сказал журналистам в Ялте

На соответствующий вопрос УНИАН В.ЛИТВИН отметил: «Вряд ли. Осталось две пленарные недели».

При этом он отметил: «Тем более, что своевременное принятие закона о выборах имеет свои плюсы и имеет свои минусы».

«Когда уже известны правила игры, то каждый будет определяться, как действовать с учетом этих правил, и очень трудно будет находить конструктив. Я имею в виду - принимать те решения, которые не несут на себе такого наслоения популизма и невыполнимых обещаний», - сказал председатель парламента.

По словам В.ЛИТВИНА, пока в ВР не поступил законопроект, который готовится рабочей группой во главе с министром юстиции Украины Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ.