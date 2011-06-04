Суд начал рассмотрение дела о запрете акции под Межигорьем

Киевский окружной административный суд начал рассмотрение дела по иску Новопетровского сельского совета Вышгородского района Киевской области относительно запрета на проведение акции движения «Стоп цензуре!» возле резиденции Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «Межигорье».

Как передает корреспондент УНИАН, интересы истца представляет председатель Новопетровского сельского совета Родион СТАРЕНЬКИЙ.

Истец просит запретить проведение акции «Стоп цензуре!» 6 июня, а также на весь период текущего года в селе Новые Петровцы. Истец мотивирует свои требования защитой прав и свобод жителей этого села.

Судья Анна ПАНОВА заслушала аргументы обеих сторон, стороны обменялись вопросами.

В заседании суда объявлен перерыв на 10 минут.