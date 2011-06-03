Наливайченко: в закрытых списках прячутся коррупционеры

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что главное в избирательном законодательстве - убрать политическую коррупцию, предпосылкой для которой являются закрытые избирательные списки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он заявил в эфире «Шустер-live», комментируя редакцию закона о выборах, которую предлагает нынешняя власть.

«Политическая коррупция спрятана в закрытых избирательных списках. Власть обещала открыть списки и не сделала этого. А именно в закрытых списках прячутся коррупционеры. Мы требуем ввести открытые избирательные списки», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также негативно оценил идею повышения избирательного барьера, обратив внимание на перераспределение голосов, которого в таком случае не избежать. «В 1998 году избирательный барьер составлял 4%, и под перераспределение попадало до 40% голосов», - напомнил председатель политсовета «Нашей Украины».

Кроме того, политик подчеркнул важность корректного формирования и работы избирательных комиссий. Он призвал власти поставить видеокамеры на каждом участке, чтобы процесс подсчета голосов и оформления документов был под контролем общественности и наблюдателей. «На каждом участке от Луганска до Львова сделайте это - и пусть этот механизм работает», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.