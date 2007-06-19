С упрощением визового режима с ЕС опять придется подождать

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК надеется, что соглашения между Украиной и Европейским Союзом об упрощении визового режима и реадмиссии будут ратифицированы в ноябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Люксембурге.

«Думаю, не позже ноября эти соглашения будут в повестке дня Верховной Рады», - сказал он.

Министр также выразил надежду, что и Европарламент сможет ратифицировать эти соглашения в ноябре, чтобы они вступили в силу до конца года.

Комментируя содержание подписанных сегодня соглашений, А.ЯЦЕНЮК отметил, что в соглашении об упрощении визового режима, в частности, предусматривается не только обязательство стран-членов ЕС сообщать украинским гражданам о причинах отказа в выдаче визы, но и возможность оспаривать решение посольств в апелляционном порядке.

Говоря о соглашении о реадмисии, А.ЯЦЕНЮК заметил, что возвращение в Украину граждан, которые незаконно находятся в Европе, будет осуществляться только после надлежащих доказательств, что эти лица прибыли с территории Украины.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что в ходе переговоров Украине удалось получить заверение Еврокомиссии в выделении денег как для обустройства социальных лагерей для нелегальных мигрантов, которые будут возвращаться из ЕС, так и на улучшение управления границами.

В нынешнем году, по словам министра, Еврокомиссия на эти цели выделит 10 млн. евро, а в следующем – 30 млн. евро.

Как сообщал УНИАН, сегодня Украина и ЕС подписали соглашения об упрощении визового режима и о реадмисии лиц.