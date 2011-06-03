Кравчук и Ющенко написали письмо Януковичу

Президент Украины (1991-1994) Леонид КРАВЧУК и Президент Украины (2005-2010) Виктор ЮЩЕНКО призывают действующего Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА взять под личный контроль ситуацию вокруг Десятинной церкви X в. в Киеве.

Об этом говорится в их Открытом письме к В.ЯНУКОВИЧУ по поводу уничтожения духовного памятника мирового значения.

В письме, текст которого передан УНИАН пресс-службой «Нашей Украины», экс-Президенты отмечают, что считают своим гражданским долгом обратиться к действующему Президенту в связи с тревожной ситуацией, сложившейся вокруг выдающегося памятника истории и археологии, которым является фундамент всемирно известной Десятинной церкви X в. в Киеве.

Они отмечают, что 25 мая 2011 года около 23.00 возле фундамента Десятинной церкви началось незаконное установление строительных вагончиков. При этом представители застройщика отказались предъявить какие-либо разрешительные документы на проведение работ охранникам заповедника и сотрудникам милиции, вызванным на место происшествия.

«Если уже духовные святыни становятся предметом рейдерства, то возникает много вопросов, прежде всего, к власти. Разве возможно такое в цивилизованной стране?», - отмечают В.ЮЩЕНКО и Л.КРАВЧУК.

По их убеждению, такая пренебрежительная самоуверенность неизвестного застройщика всколыхнула не только Киев, но и всю Украину, вызвала широкий общественный резонанс в общественных и научных кругах, породила немало вопросов, и, что самое досадное, – уже в который раз ударила по авторитету государства.

Экс-Президенты отмечают, что «попытка так называемого воссоздания Десятинной церкви» является прямым нарушением норм мирового законодательства по охране памятников истории и культуры: Международной хартии по консервированию и реставрации памятников и выдающихся мест (Венеция, 1964 г.), Хартии по охране и использованию археологического наследия (Лозанна, 1990 г.), Европейской конвенции по охране археологического наследия (Валетта, 1992 г.), Конвенции ЮНЕСКО о защите мирового культурного и природного наследия, которые подписаны и ратифицированы Украиной.

Они подчеркивают, что руины Десятинной церкви представляют собой значительно большую архитектурную и историческую ценность, чем какой-либо, даже самый лучший, ее макет, который может быть построен на ее месте.

«Ведь Десятинная церковь – не просто еще одна церковь времен Киевской Руси. Это первый каменный христианский храм, построенный на средства Святого Владимира – Крестителя Украины-Руси», - добавляют бывшие Президенты.

Л.КРАВЧУК и В.ЮЩЕНКО отмечают, что в Десятинной церкви была княжеская усыпальница, где похоронены Владимир Святославович и его жена – византийская царевна Анна. Сюда был перенесен из Вышгорода прах княгини Ольги. Сохраняя христианские святыни и мощи, церковь сама превратилась в культовую святыню, которая играла большую роль в утверждении христианской веры.

«Как Киев стал «матерью городов русских», так Десятинная церковь стала прообразом и каноном для других храмов в Киевской Руси. Эта церковь многие века оказывала духовное и архитектурно-монументальное влияние на другие храмы, которые возводились князьями по всей русской земле», - говорится в письме.

Экс-Президенты отмечают, что поскольку не сохранилось достоверных изображений и чертежей храма, построенного Владимиром, какой-либо проект, по большому счету, не будет иметь ничего общего с историческим памятником.

«Ее реконструкция сейчас противоречила бы не только современной европейской традиции сохранения культурных памятников, но и международным обязательствам, взятым на себя Украиной», - считают Л.КРАВЧУК и В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, отмечают они, восстановление Десятинной церкви закроет возможности для полноценного анализа уникальных археологических материалов, которые историки могли бы получить, имея новый научный инструментарий. Даже практически 400 лет не хватило для достаточного исследования памятника историками, археологами и архитекторами. При нынешних строительных технологиях какая-либо реконструкция церкви, даже самая осторожная, уничтожит возможности для ее дальнейшего изучения.

«По нашему убеждению, сохранение этого выдающегося памятника Украины должно проходить в соответствии с новейшими мировыми достижениями, которые позволят видеть украинскую святыню в первобытном виде – без надстройки новейшего времени», - говорят В.ЮЩЕНКО и Л.КРАВЧУК.

«Но самый принципиальный вопрос лежит не в исторической или в архитектурной плоскости. Мы выступаем категорически против того, чтобы святыня времен Киевской Руси, праматерь всех украинских церквей, стала яблоком межконфессионального раздора и предметом политических спекуляций», - добавляют экс-Президенты.

Поэтому, отмечают они, политически и культурно взвешенным шагом станет сохранение памятника в первозданном виде – до того времени, когда строительные технологии позволят не разрушить ее и культурный слой, который ее окружает.

«В связи с этим обращаемся к Вам с просьбой взять под свой личный контроль ситуацию, сложившуюся вокруг памятника археологии «Детинец древнего Киева VIII–X вв. с фундаментом Десятинной церкви X в.», - отмечается в письме на имя В.ЯНУКОВИЧА.

Экс-президенты считают также необходимым дать поручение городской власти Киева по обеспечению надлежащей музеефикации фундамента Десятинной церкви, а также по проведению обязательного общественного и экспертного обсуждения окончательного проекта ее сохранения.

«Верим, господин Президент, что Вы примете мудрое государственническое решение и примените все имеющиеся у Вас рычаги влияния для того, чтобы не допустить варварского уничтожения этого уникального памятника. Этого не простят нам ни мировая общественность, ни, что самое главное, – наши потомки», - отмечают в письме Л.КРАВЧУК и В.ЮЩЕНКО.