Киевский губернатор обещает «предметный разговор» по Богуславу, Белой Церкви...

Губернатор Киевской области Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявляет, что вопрос введения единой методики начисления тарифов на услуги ЖКХ и подготовки жилищно-коммунального сектора к осенне-зимнему периоду будут обсуждаться во время заседания коллегии Киевской областной государственной администрации 9 июня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КОГА.

По словам губернатора, в Киевской области проведен мониторинг цен на рынке услуг ЖКХ и качество их предоставления населению, и «есть вопросы» к ряду районов и городов области.

«Меня возмущает, когда руководители ждут указаний сверху, не понимая своей роли в этом важном деле. Например, как может в интервью одном из центральных телеканалов городской председатель Богуслава рассказывать, что тарифы высокие потому, что вода разворовывается! А какая его роль? Поэтому убежденный, что более предметный разговор и по Богуславу, Белой Церкви и по ряду других городов у нас еще впереди», – сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

В то же время говоря о вопросах, первоочередно стоящих в повестке дня в регионе, председатель Киевской ОГА отметил, что, несмотря на полную готовность области к оздоровлению и отдыху детей, его, как руководителя, беспокоит обеспечение санитарно-эпидемиологической ситуации в лагерях отдыха и других местах массового пребывания людей: рынков, зон отдыха, парков, пляжей. По этому поводу даны соответствующие поручения санэпидемстанции, а также созданы рабочие группы, которые приобщатся к проверкам.