Ярошенко уверяет, что бюджет в этом году будет выполнен

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заверяет, что все бюджетные показатели в этом году будут выполнены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

По словам министра, новые основы инновационного менеджмента дали возможность успешно выполнять бюджет в этом году.

«Эффективное управление доходами дало свои результаты. Доходная часть бюджета наполняется стабильно и в полной мере», - сказал он.

Ф.ЯРОШЕНКО отметил, что за 5 месяцев удалось на треть увеличить поступления в государственный бюджет по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Кроме того, добавил он, наблюдается стойкая тенденция к наращиванию темпов перевыполнения индикативных показателей доходов общего фонда государственного бюджета.

Ф.ЯРОШЕНКО отметил, что за январь-май текущего года получено более 5 млрд. грн., что больше суммы, предусмотренной законом о госбюджете.

Он подчеркнул, что в сводный бюджет за январь-май поступили 140,4 млрд. грн., что составляет 102% плана. В целом, добавил он, в государственный бюджет поступило 110,8 млрд. грн. – 103% плана, а в местные бюджеты – 29,6 млрд. грн. – 104%.

«Практически все бюджетные доходы по всем бюджетам выполнены», - сказал он.

Ф.ЯРОШЕНКО добавил, что кассовые расходы за январь-май текущего года составляют 105,6 млрд. грн. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на более чем 16%.

«Такая позитивная динамика выполнения бюджета дает основания не только ожидать полного выполнения плановых показателей, но и обеспечить их перевыполнение», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (с поправками) доходы госбюджета предусмотрены на уровне 285,073 млрд. грн., в частности доходы общего фонда – 239,630 млрд. грн., доходы специального фонда – 45,443 млрд. грн.