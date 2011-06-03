Саратова уволили за дословное выполнение поручения Януковича?

Валерия Саратова уволили с должности главы Севастопольской городской госадминистрации за снижение рейтинга "правящей партии" из-за буквального выполнения поручения президента.

Об этом пишет городской глава Черкасс Сергей Одарыч в своем блоге на "Украинской правде".

Он отмечает, что на расширенном заседании правительства по вопросам тарифов на жилищно-коммунальные услуги 1 июня говорилось, что в Севастополе тариф на тепло вырос втрое, и это, по словам премьера Николая Азарова привело к падению рейтинга президента и "правящей партии".

По данным черкасского городского главы, тариф на теплоснабжение в Севастополе был едва ли не самым низким в Украине, так как "Севастополь держал тариф в 4-5 раз ниже себестоимость за счет огромных дотаций из государственного и местного бюджетов".

"Вина Саратова лишь в том, что он буквально понял требование президента и правительства сделать тарифы экономически обоснованными", - пишет Одарыч.

"Как участник расширенного заседания Кабмина могу утверждать – Саратов был ЕДИНСТВЕННЫМ выступающим, который четко понимал, о ЧЕМ он говорит. А главное – он знает, ЧТО ДЕЛАТЬ в будущем и даже уже начал действовать. Все другие пытались тем или иным образом понравиться президенту. Часто не угадывали", - отмечает он.

По мнению черкасского городского главы, "Янукович стал на путь Тимошенко: реформы – ничто, главное – рейтинги!".

"Я – избираемое лицо. Я и сам постоянно слежу за рейтингами. И у меня после повышения тарифов рейтинг часто падал до 15-19%. Но через несколько месяцев бесперебойного теплоснабжения или ремонтных работ в подъездах рейтинг возвращался на "свои" 40-45%", - отмечает Одарыч, подчеркивая, что болезненные изменения нужны для улучшения в будущем.

"Президент продемонстрировал своей команде, что ради рейтинга готов сдать кого бы то ни было. Не уволить за плохую работу, за коррупцию, а за временное падение рейтинга. Это означает, что снова возвращается популизм, заигрывание за счет бюджета, откладывание на неопределенный срок непопулярных реформ", - считает он.

Городской глава Черкасс считает это второй стратегической ошибкой, тогда как первой - отстранение от себя мэров городов.

"За почти полтора года президент НИ РАЗУ не встретился с главами городов, сел, поселков. А это единственная легитимная для большинства граждан власть. Ибо они рядом, их знают лично, они избраны. А губернаторы или главы районных администраций – неизвестны. В двух третях областей – вообще чужие, неизвестные люди", - констатирует Одарыч.

Он сомневается, что в таком случае можно рассчитывать на высокие рейтинги президента.