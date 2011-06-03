Тимошенко заявляет, что ПАСЕ изучила ее уголовные дела

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Парламентская ассамблея Совета Европы провела анализ возбужденных против нее уголовных дел и пришла к заключению, что в действиях, вменяемых ей в вину, не было коррупционной составляющей.

Об этом она заявила в эфире телеканала TBi.

"Сегодня обнародованы результаты мониторинга Совета Европы. Парламентская ассамблея Совета Европы уделила внимание делам в Украине, она проанализировала каждое дело в отношении меня, и после этого пунктом 27 этих результатов они написали, что в проанализированных делах нет коррупции", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Далее в отчете ПАСЕ, по словам экс-премьера, написано, что "это может свидетельствовать о политической мести и об избирательном правосудии".