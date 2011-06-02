Зачем раскопали могилу Чорновола?

Председатель НРУ, народный депутат Борис ТАРАСЮК будет требовать встречи с генеральным прокурором Виктором ПШОНКОЙ относительно ситуации с эксгумацией тела Вячеслава Чорновила.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Народного Руха Украины, он заявил, что НРУ не выступает против эксгумации, поскольку этого требует следствие с целью установления истины по делу об убийстве В.Чорновила. В то же время этот процесс должен проходить в соответствии со всеми необходимыми процессуальными требованиями и под пристальным контролем общественности.

«Позиция Народного Руха всегда была обоснованной и последовательной в вопросе расследования убийства В.Чорновила. Мы понимаем необходимость проведения эксгумации тела Вячеслава Максимовича, но разрешение на ее проведение может дать только семья Чорновила. Только через проведение эксгумации можно проверить информацию, обнародованную ранее, что Чорновил погиб не в результате ДТП, а из-за смертельных повреждений, нанесенных неизвестным предметом», – сказал Б.ТАРАСЮК.

В то же время, по его словам, проведение эксгумации в нынешней ситуации подвергает сомнению искренность Генпрокуратуры в желании пролить свет на события 12-летней давности. «Уровень доверия в обществе к правоохранительным органам сегодня, мягко говоря, невысокий. Это является объективной причиной наших опасений, что эксгумацию используют лишь для того, чтобы наскоро закрыть это дело. Этого нельзя допустить», – отметил он.

Б.ТАРАСЮК напомнил, что в Народном Рухе еще с 1999 года работала комиссия, цель которой заключалась в расследовании этого преступления. «Без сомнения, благодаря давлению Народного Руха и общественности нам удалось возобновить расследование этого дела, которое сначала трактовалось только как ДТП и было закрыто. Поэтому сегодня мы не имеем морального права допустить аналогичное закрытие дела», – сказал он.

Председатель НРУ сообщил, что как народный депутат будет требовать встречи с В.ПШОНКОЙ для выяснения всех обстоятельств проведения эксгумации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июня, пресс-служба прокуратуры Киева проинформировала, что эксгумация тела В.Чорновила проведена по назначению следователя с разрешения его близких родственников.