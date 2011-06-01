«Альфа» обыскивает предприятие, близкое к «человеку Тимошенко»

В Херсоне бойцы подразделения СБУ «Альфа» сегодня около 11.40 зашли на территорию ЗАО «Строймеханизация». Сейчас они проводят выемку документации и системных блоков компьютеров в бухгалтерии предприятия.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель наблюдательного совета предприятия, руководитель фракции ВО «Батьківщина» в Херсонском облсовете Сергей ТРИЩАНОВИЧ, на предприятие пришли 6 следователей областного управления СБУ в сопровождении бойцов «Альфы» в масках. По словам следователей, они проводят следственные действия в рамках уголовного дела за уклонение от уплаты налогов и начисленных штрафных санкций.

По словам С.ТРИЩАНОВИЧА, следователи даже пытались забрать печать предприятия, но это им не удалось.

Председатель наблюдательного совета сообщил, что у предприятия действительно имеется спор с местными налоговиками: еще в 2010 году по результатам проверки, которая проводилась согласно письму из СБУ, предприятию было начислено штрафных санкций на почти 6 млн. грн. Однако, налоговая ведет себя довольно странно, поскольку вместо того, чтобы согласно закону, предоставить предприятию сообщение о штрафных обязательствах, предоставили только акт проверки для ознакомления. Руководство ЗАО «Строймеханизация» не согласно с результатами проверки и намерено обжаловать его в суде, но до получения соответствующего сообщения из налоговой сделать этого не может.

«За 2010-2011 годы нас уже проверяли почти все контролирующие организации. Например, Госинспекция по строительству, госгорпромнадзор и другие. Также - «Херсоноблэнерго». И все это происходило во исполнение писем из СБУ. Госинспекция по строительству даже начислила нам штрафов на 450 тыс. грн., но суд отменил этот штраф как необоснованный», - сообщил С.ТРИЩАНОВИЧ.

По информации руководителя пресс-группы Управления СБУ в Херсонской области Владимира СЛЮСАРЕНКО, следственным отделом УСБУ возбуждены уголовные дела согласно ч.2 ст.202 (нарушение порядка ведения хозяйственной деятельности) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины в отношении директора «Строймеханизации». В рамках досудебного следствия, согласно постановлению суда, проводится обыск в помещении указанного предприятия. Также В.СЛЮСАРЕНКО заметил, что по окончании следственных действий директору предприятия будет вручена копия протокола обыска.

Как передает наш корреспондент, к ЗАО «Строймеханизация» имеет непосредственное отношение народный депутат Украины, заместитель председателя парламентской фракции «БЮТ-Батьківщина» и действующий председатель Киевской и Херсонской организаций партии ВО «Батьківщина» Юрий ОДАРЧЕНКО, который до 2006 года возглавлял наблюдательный совет предприятия.

По словам Ю.ОДАРЧЕНКО, сегодняшний «наезд» СБУ на ЗАО «Строймеханизация» имеет политический подтекст.

«Я вышел на областное СБУ за объяснениями относительно ситуации на предприятии, но там подняли глаза вверх и предложили решать свои проблемы с их руководством. У меня нет сомнения, что указанные действия спецслужб являются попыткой уничтожить одну из мощнейших на Юге Украины парторганизаций ВО «Батьківщина». Но заложниками таких действий власти станут 300 работников предприятия и почти 600 пайщиков жилья, которое для них строит ЗАО «Строймеханизация». Кстати, в области только 2-3 предприятия строят жилье. Остальные уже давно остановились», - сообщил Ю.ОДАРЧЕНКО.

Также депутат подчеркнул, что теперь руководство предприятия соберет всех пайщиков и сообщит им, что, наверное, вследствие действий власти и, в частности СБУ, предприятие уже не сможет гарантировать им своевременное окончание строительства жилья, в которое пайщики внесли собственные средства.

Напомним, что год назад, в июне 2010 года Министерство строительства и регионального развития предлагало Кабмину выделить ЗАО «Строймеханизация» льготный кредит из госбюджета в 2 млн. грн. для достройки 10-этажного дома в Херсоне на ул. И.Кулика. На то время готовность дома составляла 85% и для завершения работ предприятию не хватало 3 млн. грн. Однако, информация о выделении указанного кредита отсутствует.