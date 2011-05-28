Генпрокурор о Тимошенко, после США и чистых выдумках

Генеральний прокурор Украины Виктор ПШОНКА заявляет, что в день, когда Юлия ТИМОШЕНКО была задержана в ГПУ, он сам стал инициатором встречи с дипломатами.

Об этом он заявил в эфире "Большой политики с Евгением Киселевым".

"Это моя инициатива пригласить дипломатов. Когда я увидел и услышал истерию по этому вопросу, особенно заявления, тех кто поддерживал ТИМОШЕНКО в этой ситуации и выдумывал фантастические заявления, я счет необходимым пригласить дипломатов европейских стран и посла США", - сказал В.Пшонка. Генпрокурор отметил, что он спокойно объяснил дипломатам всю ситуацию и ответил на их вопросы. "Шел спокойный разговор. Конечно, были вопросы по всем уголовным делам, которые расследуются относительно Юлии ТИМОШЕНКО, а это три уголовных дела. Я проинформировал, и этим закончилась встреча", - сказал В.Пшонка.

Он отметил, что все заявления о том, что Ю.Тимошенко была выпущена только благодаря приходу в Генпрокуратуру дипломатов, не соответствуют действительности. "Все разговоры о том, что только приход дипломатов помог избежать ТИМОШЕНКО ареста - это чистые выдумки", - отметил он.